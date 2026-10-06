Finisce nel peggiore dei modi la sosta Nazionali per Patterson e la sua Scozia. La Tartan Army cade a Glasgow sotto i colpi della Slovenia, che ribalta lo svantaggio iniziale firmato Christie grazie alle reti di Matko e Sturm. La squadra di Pocognoli perde 2-1 e resta così ferma al terzo posto nel girone di Nations League B, mentre per il laterale granata la serata si chiude ancora una volta con una panchina. Quella contro la Slovenia è infatti la terza partita su quattro della sosta in cui Patterson non ha trovato spazio. L'unico vero sprazzo è rimasto l'ora giocata nella debacle contro la Svizzera, mentre nelle altre tre gare il classe 2001 è rimasto a guardare. Un bilancio tutt'altro che positivo per il giocatore del Torino, che torna ora alla corte di Abate con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la parentesi scozzese. Patterson rientra dunque a Torino e avrà subito l'occasione per voltare pagina. L'obiettivo è farsi trovare pronto per lunedì contro l'Udinese, all'Olimpico Grande Torino.