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Parola al Mister

Sconfitta con prestazione, ora attende un momento complicato. Contro il Napoli il centrocampo del Torino mette in evidenza la stessa brutta abitudine vista contro il Como. Qualche riflessione, poi, emerge anche dai singoli... Ne abbiamo parlato insieme a Serino Rampanti nella rubrica "Parola al Mister".

Mister, se ne sono dette tante sulla partita, ma il Torino ha fatto una buona prestazione. "Intanto bisogna tenere presente che il Napoli è in una situazione di classifica difficile ma ha un’ossatura forte. È sempre difficile affrontarlo e fare risultato. Il Torino ha patito molto nel primo tempo, infatti è stato molto bravo Perri a salvare il risultato. Però nel secondo tempo, quando è entrato Vlasic, si è reso anche pericoloso. Ricordo la traversa di Mandragora... In qualche occasione poteva anche fare gol. Uscendo da Napoli con un gol di scarto il Torino ha salvato la faccia".

Abate ha provato a riaffidarsi alle certezze che l'avevano portato a quel periodo positivo. "Si deve barcamenare schierando quei giocatori che sono la miglior espressione del complesso della squadra. Tra questi 14-15 togli uno e metti un altro ottenendo un po' di differenza, come il cambio Braganca-Vlasic. Il lavoro dell’allenatore è anche quello di far sentire al giocatore che è bravo ma in difficoltà che deve dimostrare le proprie qualità. Naturalmente si patisce anche quando qualcuno tocca con mano le difficoltà fisiche. Belghali è l'esempio: è un giocatore a cui vanno insegnati i tempi di gioco, altrimenti patisce sul lato fisico. Infatti comincia ad accusare, con l’esperienza imparerà questa capacità di gestire sia club che nazionale. Ora paghi pegno".

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