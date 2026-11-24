Ma sarà giusto impiegare Alessio Cacciamani da esterno a tutta fascia? Me lo sono chiesto guardandolo giocare a Napoli. Contro la squadra di Allegri il ragazzo marchigiano, dopo un periodo in chiaroscuro complicato anche da un problema fisico ad una spalla, è tornato a far vedere sprazzi delle sue qualità migliori: una grande forza nelle gambe, una bella facilità di corsa e una spiccata capacità nell’uno contro uno. Doti non comuni, che fanno di lui un elemento di grandi potenzialità. Non è un caso se la Roma in estate, e il Napoli in vista del mercato di gennaio, hanno messo gli occhi su di lui. Il Torino ha optato per sacrificare Njie sull’altare del bilancio – l’impressione è che i rimpianti non potranno che crescere da qui in avanti -, mentre per quanto riguarda Alessio la scelta, senza dubbio condivisa col giocatore, è stata la permanenza in granata.

Cacciamani: i dati difensivi sono in crescita, quelli offensivi sono deludenti

Cacciamani si era imposto l’anno scorso in Serie B alla Juve Stabia, con Abate come allenatore, con l’idea che sotto la sua guida in granata il ragazzo avrebbe potuto compiere un ulteriore salto di qualità. Il fatto è che fin qui non ci è ancora riuscito, o meglio, ci è riuscito solo fino a un certo punto. Alessio sta confermando che nella massima serie ci sa stare bene, ma non è ancora riuscito a incidere come potrebbe. A guardare i dati della sua stagione forniti da Sofascore, viene da pensare che sia in crescita nella fase difensiva: media di 3.45 duelli vinti a partita (percentuale del 45.8%), zero errori difensivi, 1.18 salvataggi e 3.91 palloni recuperati a partita. Va ricordato a tal proposito che Cacciamani cresce come esterno offensivo, e che in questo ruolo ha giocato fino all’esperienza nella Primavera granata. Ha dovuto applicarsi molto nei suoi primi anni da professionismo per curare la fase di non possesso, che all’inizio non gli veniva certo naturale.Forse, però, questo gli sta togliendo lucidità per incidere in avanti. Dopo 12 partite, ha messo a segno un solo assist (0.55 la media dei passaggi chiave a partita): davvero poco per un ragazzo che ha nel cross un pezzo forte del repertorio. La casella dei gol sta ancora a zero, e il motivo di preoccupazione principale sta nel fatto che Cacciamani arriva poco alla conclusione: la media dei tiri a partita è un misero 0.27. Se tutto il Toro fatica a fare male agli avversari negli ultimi 25 metri, come evidenziato da Abate nella sua analisi post Napoli, forse è anche perché uno dei giocatori che più hanno nel proprio potenziale colpi offensivi di qualità viene sacrificato in un ruolo che gli richiede di svolgere la doppia fase con attenzione e continuità.

Alessio Cacciamani: i dati Sofascore

Cacciamani esterno: come potrebbe utilizzarlo Abate

Come ben sa chi segue le vicende granata, Abate è arrivato al Torino con l’idea del 3-4-2-1 come spartito tattico di base, salvo poi ripiegare prima sul 3-5-1-1 e poi sul 3-5-2 per dare più solidità alla squadra, considerando anche che il mercato gli ha portato in dote tanti centrocampisti centrali. Cambiare nuovamente, oggi, sarebbe un azzardo, anche a fronte del calo di risultati delle ultime partite. Sarebbe però interessante se, anche a partita in corso, Cacciamani venisse avanzato di qualche metro, da esterno puro, magari con Vlasic (oppure Oristanio) sul versante opposto, alle spalle di un’unica punta, anche considerando il fatto che il reparto offensivo paga ad oggi una mancanza di ricambi piuttosto evidente. Il tecnico granata, come già fatto ai tempi della Juve Stabia, fin qui non ha mai derogato all’idea di impiegarlo come quinto a sinistra. È un destro naturale, ma non rientra mai a calciare con il suo piede, mentre per crossare deve perdere un tempo di gioco. Di certo Abate conosce Cacciamani meglio di tutti, però considerare delle variazioni sul tema, nel tentativo di migliorare l’efficacia offensiva del Torino, può essere un’idea.