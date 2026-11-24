Caro Mister,

questa volta dal Maradona torniamo con una sconfitta, ma soprattutto con una sensazione che comincia a ripetersi: quella di una squadra che riesce a giocarsela, ma che non riesce a portare i 3 punti a casa.

Contro il Napoli il Toro ha avuto personalità. Dopo un primo tempo complicato, nella ripresa è riuscito anche a mettere in difficoltà gli avversari. Eppure, proprio quando sembrava poter prendere in mano la partita, è mancato quel qualcosa. Che sia un’idea o che sia quella cattiveria necessaria per trasformare le occasioni in gol, non c’è.

E forse è proprio qui che dobbiamo concentrarci. Perché le buone prestazioni fanno piacere, ma non portano punti in classifica. Lo hai detto anche tu: “negli ultimi trenta metri deve succedere qualcosa in più”.

Dopo tre vittorie consecutive, il Toro ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite. Non possiamo cancellare i segnali positivi, ma nemmeno continuare ad accontentarci di quelli.

Il percorso è ancora lungo, ma adesso serve un passo avanti. Serve imparare a leggere meglio i momenti della partita, essere più concreti e soprattutto trasformare il coraggio in risultati.

Perché a questa squadra non chiediamo soltanto di giocarsela. Le chiediamo di tornare a vincere.