Nella sconfitta a Napoli c'è stato spazio per rivedere in campo per parecchio tempo anche Zakaria Aboukhlal. Prima della sosta, l'esterno marocchino aveva infatti giocato 45 minuti nella trasferta contro il Frosinone ma poi soltanto 12 minuti nel pareggio interno con il Lecce. Al Maradona invece, complice l'infortunio di Belghali a fine primo tempo, il numero 7 del Torino ha potuto godere di ben 50 minuti di gioco ma con risultati molto deludenti. Per lui l'ipotesi cessione nel 2027 non è affatto da scartare ma c'è da fare i conti anche con il peso a bilancio del suo cartellino e un rischio minusvalenza concreto.

I numeri in stagione di Zakaria Aboukhlal con il Torino

Petrachi studia le mosse per il futuro del marocchino, ma c'è il rischio minusvalenza

Dopo 7 presenze (di cui una sola da titolare) e un totale di 161 minuti di gioco, il bilancio di Aboukhlal con ilnel 2026/27 è ancora fermo a quota zero gol e zero assist. I dati di SofaScore evidenziano come il marocchino abbia fin qui tenuto una media del 68% di passaggi riusciti, abbia completato il 63% di dribbling tentati ma abbia anche sbagliato 3 grandi occasioni da gol. Il numero 7 granata sembra offrire poco sia in fase offensiva che in fase difensiva nel 3-5-2 di Abate. A Napoli è stato schierato anche sulla fascia destra, mentre di solito viene impiegato sulla corsia mancina, ma il suo rendimento non è cambiato e ha fatto arrabbiare i tifosi per alcuni errori grossolani nell'area avversaria e con delle palle perse sanguinose.Già la scorsa estate si era vociferato di un possibile addio dell'esterno classe 2000 che piaceva molto all'Auxerre. Il suo ritorno in Francia non si è però realizzato e quindi sta andando in scena la sua seconda stagione in Serie A all'ombra della Mole. Adesso per il Torino si aprono delle riflessioni sul futuro di un giocatore che non riesce a offrire il giusto rendimento in campo nonostante un investimento da circa 8 milioni di euro nell'estate 2025 dal Tolosa. In caso di cessione di Aboukhlal nel corso del 2027, per il club granata sembra essere molto difficile che si possa rientrare dell'investimento fatto meno di un anno e mezzo fa. A meno di formule fantasiose con prestiti lunghi e riscatti dilazionati nel tempo in modo da ammortizzare il costo, il pericolo per il Toro è quello di una minusvalenza. Per tentare di evitarla servirà un grande lavoro sui tavoli di mercato da parte del DS Petrachi cheanche di aspettarsi di più da quei giocatori che stanno godendo di meno spazio.