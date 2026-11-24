Si fa sempre più concreto con il passare delle ore il rischio di un nuovo blocco delle trasferte per i tifosi granata. Nel mirino del Viminale sono finiti gli scontri tra i Torino Hooligans e ultrà della Roma avvenuti sabato pomeriggio in autostrada nei pressi di Firenze. Sull'accaduto sono in corso le indagini della Digos del capoluogo toscano, con il supporto dei colleghi torinesi: per i responsabili potranno scattare daspo e denunce.

Rischio beffa: appena terminata una sospensione esagerata

Linea dura del Viminale. E il Toro è recidivo

La ricostruzione: i TH non hanno arretrato

La palla passa intanto al ministero dell'Interno, che potrebbe adottare un nuovo provvedimento di limitazione per le trasferte delle due squadre. Nel caso del Toro, si tratterebbe di una grossa beffa dopo la riapertura arrivata proprio sabato contro il Napoli. Il Viminale aveva infatti disposto il blocco delle prime cinque trasferte stagionali dopo i disordini dello scorso derby. Una decisione che, a posteriori, si è rivelata spropositata dati gli appena tre daspo comminati alla tifoseria granata a fronte delle diverse decine che hanno colpito i sostenitori della Juventus.Da ormai più di un anno il Viminale ha scelto il pugno duro contro le tifoserie, ricorrendo a blocchi preventivi e forti limitazioni al verificarsi dei minimi disordini. Una linea che ha portato a diverse contestazioni anche da parte delle società calcistiche (nelle scorse settimane Empoli e Pisa hanno rilasciato una nota congiunta sul tema). E lo stesso potrebbe verificarsi anche in questa occasione, dato che il Toro è considerato recidivo: oltre ai disordini prima del derby, gli scontri con i tifosi del Verona avevano già portato al blocco di due trasferte.Proseguono intanto le indagini per ricostruire l'accaduto. Quattro minivan utilizzati dai Torino Hooligans sono stati sequestrati all'aeroporto di Caselle, dove erano stati noleggiati. I mezzi avrebbero riportato danni per circa diecimila euro e all'interno sarebbero state trovate tracce di sangue. I TH non si sarebbero sottratti allo scontro nonostante una netta inferiorità numerica: secondo le prime ricostruzione, una quarantina di tifosi granata avrebbe affrontato almeno un centinaio di romani diretti a Parma.