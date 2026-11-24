Sta vivendo una nuova giovinezza l’ex capitano del Toro, Andrea Belotti che in estate è sceso in Serie B per sposare il progetto Modena. L’ex attaccante della Nazionale Italiana dopo anni non semplici tra Roma, Fiorentina, Benfica, Como e Cagliari ha scelto di ripartire dal campionato cadetto e ha fatto molto bene in questo inizio di stagione. Per lui si contano infatti già ben 7 gol in 9 presenze, un dato che lo rende il secondo miglior realizzatore della Serie B alle spalle del solo Shpendi del Cesena.

Belotti ricorda gli anni al Toro: “La rovesciata col Sassuolo il mio gol più bello”

Intervistato da ChiamarsiBomber, Belotti ha risposto ad alcune domande sulla sua lunga carriera tra Serie A, Nazionale e ora Serie B. L’ex capitano granata ha ricordato anche gli anni con il Torino quando gli è stato chiesto quale fosse il suo gol più bello: “Penso che sia la mia prima rovesciata che ho fatto contro il Sassuolo a Torino, credo sia quella la più bella. Pure quella con il Modena è stata bella. Città preferita? Torino”. Ed ecco come l’ex numero 9 del Toro dimostri di non aver dimenticato la squadra in cui ha reso maggiormente durante la sua carriera con ben 113 reti in 251 partite totali fra tutte le competizioni.