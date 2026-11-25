Sabato, all’Olimpico Grande Torino, il Cholito avrà un’occasione per riaccendere il fiuto sotto porta. La Lazio è infatti la squadra contro cui Giovanni Simeone ha segnato più reti in carriera, e l'argentino la incontra in un momento in cui fatica a trovare il gol con continuità: in campionato è fermo a due reti, entrambe realizzati a Parma. L’ultimo centro casalingo in Serie A risale invece all’8 maggio contro il Sassuolo. Numeri ben lontani da quelli della scorsa primavera, quando il centravanti aveva segnato in quattro gare consecutive tra marzo e maggio. La sfida ai biancocelesti può quindi rappresentare un'opportunità per invertire la rotta, proprio contro la sua avversaria preferita.

Undici reti ai biancocelesti, ma il bilancio è negativo

In 19 confronti tra campionato e Coppa Italia, Simeone ha segnato 11 gol alla Lazio, con una media di una rete ogni 105 minuti. Nessun'altra squadra è stata colpita così spesso dall'argentino: al secondo posto c'è la Juventus, a quota sei. Due di queste marcature sono arrivate nella passata stagione, già con la maglia granata, a conferma del particolare feeling con i biancocelesti.

I risultati, però, raccontano tutt'altra storia: nei 19 precedenti sono arrivate soltanto due vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte. Il rendimento personale contro la Lazio non ha quindi trovato riscontro sul piano collettivo. Sabato Simeone proverà a confermare la propria vena realizzativa contro i biancocelesti, in una partita importante anche per le esigenze offensive del Torino. A Napoli l'argentino si è speso su tutto il campo, ma negli ultimi metri è mancata la possibilità di rendersi pericoloso. Proprio sulla produzione offensiva Abate sta insistendo al Filadelfia: dopo la sconfitta del Maradona, il tecnico ha chiesto alla squadra più cattiveria, rabbia e voglia di costruire occasioni. Il reparto offensivo ha bisogno di maggiori rifornimenti e di più occasioni da sfruttare e, per Simeone, ritrovare il gol contro la sua avversaria preferita potrebbe essere un primo passo per rilanciare il proprio campionato.