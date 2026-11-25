Il 3 dicembre 2026 il Torino compirà 120 anni. Per celebrare l'anniversario della fondazione, avvenuta il 3 dicembre 1906, il club ha scelto lo stadio Olimpico Grande Torino: l'impianto aprirà le porte in occasione dell'allenamento della prima squadra, trasformando una normale seduta di lavoro in un appuntamento aperto a tutto il popolo granata.

La ricorrenza cadrà di giovedì, in una giornata senza partite, ma sarà comunque il campo a fare da punto d'incontro tra squadra e sostenitori. Dalle 15:30 i giocatori si alleneranno davanti al pubblico, che avrà così la possibilità di seguire da vicino il lavoro della prima squadra e assistere a momenti della quotidianità granata normalmente riservati. Per chi frequenta abitualmente la Maratona o gli altri settori dello stadio soltanto nei giorni di gara, sarà un'occasione diversa per vivere l'Olimpico.

Al termine della seduta, i calciatori si fermeranno per incontrare i tifosi e concedere foto e autografi. I cancelli apriranno alle 15:00 e sarà possibile accedere dalla Tribuna Ovest, sul lato di corso Agnelli, e dalla Curva Maratona. Di seguito il comunicato ufficiale del Torino con tutte le indicazioni per i tifosi.

Il comunicato del club

"Centovent’anni di Storia e di Passione da festeggiare insieme allo Stadio.Il 3 dicembre 1906 è la data simbolo della storia del Torino. A Centoventi anni dalla fondazione, il Club ha piacere di festeggiare il compleanno assieme a tutto il mondo granata e invita i tifosi allo stadio per celebrare insieme questo speciale giorno. Giovedì 3 dicembre 2026 l'allenamento della prima squadra, in programma alle ore 15:30, si terrà infatti a porte aperte allo stadio Olimpico Grande Torino. I tifosi potranno assistere alla sessione entrando dagli ingressi della Tribuna Ovest (lato corso Agnelli) e della Curva Maratona a partire dalle ore 15.00. Al termine dell'allenamento ci sarà un momento speciale dedicato a foto e autografi con i calciatori. Unisciti a tutto il mondo Granata: vi aspettiamo al Grande Torino!"