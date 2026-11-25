"Col granata sulla nostra pelle/siamo donne con un fuoco che brucia dentro di noi", recita la canzone di Simona Sorbara, che diventa un inno, un messaggio. Ce l'ha raccontato l'autrice, giornalista, speaker, cantante e persona da sempre attenta alla tematica femminile. Ai microfoni di Toro News ha commentato la stagione di Abate, ci ha spiegato la sua canzone "Noi donne del Toro" e ha svelato le origini della propria fede granata: "Arriva dalla famiglia. Papà giocava a calcio, era juventino ma giocava per il Toro. E quindi alla fine mi ha trasmesso questa fede granata. Era un momento dove anche il derby veniva vissuto in modo diverso, c'era rispetto per lo sport".

Dove nasce l'idea di scrivere una canzone per il Toro? "Io avevo già cantato altre canzoni per il Toro e cori per artisti piemontesi. Però avevo voglia, da donna, di dedicare qualcosa proprio alle donne del Toro. Ne ho parlato con Fabrizio Ronco, un'eccellenza nella musica piemontese. Ho iniziato a raccontargli le cose che volevo dire. Di conseguenza tutto è partito dall'esperienza: allo stadio sono sempre di più le donne che tifano, vedo tante ragazze e ragazzine che mi ricordano quando da piccola andavo a vedere il Toro".

Un messaggio da veicolare sempre di più. "Il calcio femminile sta prendendo sempre più piede. Ancora le donne che vivono il calcio, però, sono viste in maniera differente. Dobbiamo abbattere questo muro, questa differenza. La canzone porta anche un po' questo. Il calcio nasce maschio, la canzone vuole negarlo: ci sono tantissime donne che meritano attenzione".

Crede che si stiano facendo passi concreti in questa direzione? "Guardando alla fotografia attuale da giornalista, tra tutte le notizie che arrivano si parla ancora troppo di femminicidio. Perciò, ahimè, su alcune cose questo passo non lo si può vedere. Ragionando in ambito calcistico, però, ci si sta avvicinando a una parità: il calcio femminile avrà un pubblico ridotto, ma ora esiste e ha attenzione. Ci stiamo avvicinando alla comprensione di quanto sia importante. E poi la musica e l'arte hanno questo senso nella vita: portare un messaggio. Noi cantanti dobbiamo portarlo quando ne abbiamo la possibilità. A questo proposito, ho un messaggio anche per Cairo: la mia canzone già viene trasmessa prima delle partite casalinghe, ma mi piacerebbe avere la possibilità di cantarla allo stadio, come tutti gli altri amici e colleghi che l'hanno fatto. Vorrei regalarlo alle donne, sarebbe un simbolo veramente molto forte".

Passando al campo, come sta vedendo questo Torino? "Tristemente, come tutti. Da giornalista lo seguo sempre, in tribuna, e porto sempre un pezzo di Curva lì. Pensavamo di essere andati fuori da quel periodo nefasto di mediocrità, invece ci stiamo un po' ritornando. Una cosa molto positiva va sottolineata: ho visto la Curva più legata ai ragazzi. Questo non deve cambiare. Ora arriva una partita complicata, nella quale ci vorrà anche tanta testa. In generale, però, la sto vivendo un po' tristemente, come tutti".

Che idea si è fatta di Abate? "Mi piace molto, è sempre molto arrabbiato quando perdiamo. Quindi spesso... (ride, ndr) Si vede che crede nei ragazzi, nel come crea la partita in settimana e nel come reagisce dopo. Appare sempre come una persona che ci tiene al Toro, e questo dà speranza in un futuro. Chi viene al Toro lo ama sempre, del resto l'allenatore sa che posto e che ruolo si sta giocando. Come sa quanto possa essere difficile allenare in una piazza con una storia così importante e di conseguenza con delle pretese. Abate mi piace perché è sanguigno".

Della presidenza, invece? "Il periodo è sempre molto delicato da 20 anni a questa parte. Cairo lo rispetto come imprenditore e come presidente, ma ho una grossa critica da muovergli, oltre alle mancanze nei risultati sportivi: la sua presenza pubblica. Se nei primi anni avesse fatto un passo per dialogare con i tifosi, non saremmo arrivati a questo punto. Tutti vogliamo fargli delle domande, a volte neanche ci risponde. È mancata un po' quella relazione con il tifoso, il dialogo scioglie sempre veramente tutto. Negli ultimi anni è mancata questa risorsa importante e ora siamo arrivati a un punto dal quale è difficile tornare indietro".