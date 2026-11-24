I nostri eroi non reggono l'urto del Napoli e portano a casa la sesta sconfitta su dodici gare. Dopo due minuti McTominay ha eseguito le prove dell'azione del gol fendendo in verticale il terreno di gioco e tirando a lato, un segnale che avrebbe dovuto allertare la truppa ed invece questo tipo di azione si è registrata nuovamente anche prima del tiro decisivo senza che alcuna contromisura fosse approntata.

Mentre guardavo la partita mi tornavano in mente i periodi del Toro di Rosina e Muzzi, epoca in cui si riusciva a malapena a fare un paio di azioni in fase offensiva nelle gare contro le avversarie più quotate. Ora non siamo a quel livello, siamo migliori, ma la tendenza è quella di una decrescita infelice sia come rosa dei calciatori che come prospettive. Speriamo sempre di trovare tre o quattro squadre più modeste di noi perché quest'anno non sarà semplice raggiungere i punti utili per non rimanere in ansia fino al termine del torneo.

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Nell'azione decisiva quel che mi ha colpito è la staticità dei centrocampisti, tre, non uno, rimasti fermi in prossimità del centro del campo, senza tentare neppure una rincorsa dietro lo scozzese. Va bene che il marocchino aveva perso palla, ma era a venti metri dall'area avversaria, occorreva ben altro dinamismo nel rinculare! Tant'è che in una maniera o nell'altra il gol lo abbiamo meritatamente subito contro un Napoli quasi al minimo.

L'unico che mi è sembrato costante durante l'intera gara, svolgendo diligentemente le due fasi, è stato Cacciamani: attento in copertura e propositivo in avanti. Quel che noto, non da oggi, è che i nostri calciatori atleticamente hanno autonomia ed intensità limitate, infatti non riempiono mai l'area avversaria perché altrimenti in difesa si aprirebbero voragini, l'arcinota coperta corta.

Ora arriva la Lazio, avremo uno stadio biancazzurro, tanto che tra un po' Cairo nel suo progetto sullo stadio potrà predisporre un settore ospiti da 10.000 tifosi vista la colonizzazione che subiamo con un numero sempre maggiore di tifoserie. Speriamo di non perdere troppi calciatori per acciacchi vari e di disputare finalmente una partita con il coltello tra i denti, ne abbiamo bisogno tutti quanti.

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Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.