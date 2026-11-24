Il sindaco Lo Russo anticipa le polemiche e chiarisce la differenza normativa tra il project financing del Torino e l'asta che quindici anni fa portò alla nascita dello Stadium bianconero
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Tra i dettagli emersi dopo il via libera della Giunta comunale alla proposta del Torino FC per lo Stadio Grande Torino e il Robaldo uno ha suscitato subito grande scalpore. La durata del diritto di superficie fissata a 90 anni. Numero che, però, non combacia con il precedente cittadino della Juventus, che invece ottenne i diritti sull'area del Delle Alpi per 99 anni.
Il sindaco chiarisce: si tratta di due procedure differenti"La Juve ha seguito una procedura che non c'entra niente", ha chiarito Lo Russo. "Ha partecipato a un'asta per il diritto di superficie novantanovennale 15 anni fa. Non c'entra niente col project, sono proprio procedure diverse". "Mi sono permesso di precisarlo per evitare che nella comunicazione esterna si dica: 'Eh, ma alla Juve avete dato 99 anni'", ha aggiunto in seguito il sindaco. Il Torino ha imboccato la strada del partenariato pubblico-privato, per il quale la nuova legge sancisce un tetto massimo di, appunto, 90 anni.
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