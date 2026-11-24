Tra i dettagli emersi dopo il via libera della Giunta comunale alla proposta del Torino FC per lo Stadio Grande Torino e il Robaldo uno ha suscitato subito grande scalpore. La durata del diritto di superficie fissata a 90 anni. Numero che, però, non combacia con il precedente cittadino della Juventus, che invece ottenne i diritti sull'area del Delle Alpi per 99 anni.

Il sindaco chiarisce: si tratta di due procedure differenti

, ha chiarito Lo Russo., ha aggiunto in seguito il sindaco. Il Torino ha imboccato la strada del, per il quale la nuova legge sancisce un tetto massimo di, appunto, 90 anni.