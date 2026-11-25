Un investimento da circa 300 milioni di euro, 30mila posti e una struttura progettata per generare ricavi durante tutto l'anno. Il nuovo Bentegodi che ha in mente l'Hellas Verona non è soltanto un progetto di ricostruzione dello stadio, ma un modello di sviluppo che punta a rendere l'impianto una vera risorsa economica per il club. Accanto al calcio troveranno spazio ristoranti, attività commerciali, hospitality, museo, visite guidate ed eventi. L'obiettivo è superare il tradizionale utilizzo dello stadio nei soli giorni di partita e sfruttarne le potenzialità per dodici mesi.

Il Toro deve prendere spunto

Valorizzare lo Stadio

È una prospettiva che dovrebbe interessare da vicino anche il Torino. La riqualificazione dello Stadio Olimpico Grande Torino e lo sviluppo del Robaldo rappresentano un'occasione per ripensare non soltanto le strutture, ma anche il modo in cui il club può valorizzarle. Il passaggio del pubblico interesse, confermato nella giornata di ieri, per la proposta granata è un primo passo istituzionale, ma la partita più importante si giocherà sulla qualità del progetto. E il riferimento potrebbe essere proprio Verona: affiancare alla funzione sportiva attività commerciali, ristorazione, spazi per eventi e iniziative rivolte a tifosi e visitatori.La differenza economica non è secondaria. Uno stadio che lavora soltanto nei giorni delle partite lascia inutilizzate per gran parte dell'anno strutture e spazi che potrebbero invece produrre ricavi. Una gestione multifunzionale consentirebbe di diversificare le entrate, aumentare il valore dell'impianto e rafforzare il rapporto con il territorio. Per il Torino significherebbe anche valorizzare il proprio marchio e offrire ai sostenitori un luogo da frequentare ben oltre i novanta minuti. Il Robaldo, parallelamente, potrebbe completare il progetto sul versante sportivo, diventando un centro sempre più importante per il settore giovanile.

Il confronto con Verona non deve necessariamente riguardare dimensioni, costi o soluzioni architettoniche, ma soprattutto la filosofia dell'intervento. Con Euro 2032 all'orizzonte, il rinnovamento degli stadi italiani passa anche dalla capacità di renderli economicamente sostenibili e funzionali durante tutto l'anno. Il Toro ha l'opportunità di seguire questa strada: l'Olimpico non dovrebbe essere soltanto uno stadio più moderno, ma una nuova casa granata capace di generare nuove entrate e valore per il club anche quando non si gioca.