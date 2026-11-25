Classe 2009, diciassette anni compiuti da pochi mesi (nato il 26 agosto) e già un fisico da veterano dell’area di rigore: con i suoi 192 centimetri di altezza, Nicola Russo è uno dei prospetti più interessanti del vivaio granata. Arrivato al Torino nel luglio 2026 con un contratto fino al 2028 e la maglia numero 97, è una punta centrale di piede destro che unisce fisicità imponente e senso del gol. Il calcio ce l’ha nel DNA: è infatti figlio d’arte, poiché suo padre Giulio Russo – oggi allenatore – ha calcato a lungo i campi tra Serie C e Serie D nei primi anni Duemila, trasmettendo al figlio i segreti del mestiere. Nonostante la giovane età, Nicola ha già assaggiato il calcio dei più grandi collezionando 2 presenze in Primavera 1, ma è con l’Under 18 che sta trovando continuità e numeri importanti: 7 partite disputate (383 minuti complessivi), 3 gol – firmati contro Milan, Lecce e Bologna – e 1 assist servito contro la Lazio.

Torino, chi è Nicola Russo: il gigante dell’Under 18 che fa gola alla Primavera

Il suo momento di forma ha trovato la massima espressione nell’ultima sfida di campionato contro l’Inter, chiusa sullo 0-0 ma giocata dai ragazzi di mister Leardi con grande personalità. Schierato dal primo minuto come perno centrale del tridente, Russo è stato tra i principali protagonisti della gara. Dopo un avvio equilibrato in cui il Toro ha retto l’urto, l’attacco granata ha cambiato marcia creando occasioni a ripetizione grazie a un’intesa sempre più fluida tra il centravanti e gli esterni Malidor e Rivas Correa. Proprio Russo ha sfiorato più volte il colpaccio da tre punti innescato dai compagni in area, tutti murati in extremis dalla retroguardia nerazzurra. Gli strappi dell'attaccante, uniti alla fantasia di Malidor e alla spinta inesauribile di Rivas, hanno messo costantemente in apprensione la difesa interista, dimostrando che il reparto offensivo dell’Under 18 ha ormai trovato meccanismi rodati e pericolosi.

Nicola Russo, il gigante dell’Under 18 che fa gola a Baldini: gol, fisico e quel vuoto alle spalle di Falasca

Prestazioni che non passano inosservate nemmeno al piano superiore. In casa Primavera, Baldini si trova a gestire una coperta cortissima nel ruolo di prima punta: oltre al titolare Falasca, la rosa attuale non offre un vero centravanti di ruolo, costringendo il tecnico ad adattare altri profili come Bonacina e Banse. Lo stesso Baldini, nel post-partita delle sfide contro Como e Lecce, ha chiarito la strategia del club sul giovane attaccante: "Non è arrivata una prima punta, Russo lo abbiamo mandato in Under 18 perché quella sarà la sua categoria, quindi dobbiamo trovare un'alternativa a Falasca". Tuttavia, l’allenatore granata ha speso parole di grande stima per la crescita del ragazzo, accostandolo ai profili più promettenti in rosa: "Quest'anno sto lavorando con Falasca che è un 2008 mentre lui (Russo ndr) e Martini sono due 2009. Hanno una volontà incredibile, con loro oggi abbiamo bisogno di pazienza e di lavoro costante: da qui a gennaio saranno giocatori totalmente diversi". Se continuerà a dominare in Under 18 con questa fame, le chance in Primavera potrebbero arrivare molto presto.