Torna su Toro News una delle penne più dirompenti del giornalismo italiano, quella di Mario Giordano. Piaccia o non piaccia, crea sempre opinione e lo fa anche parlando del suo amato Toro. E cercherà di illustrare i temi caldi granata avanzando un'idea divergente, cercando di portare fuori dal contesto. Proprio per questo, ricalcando il nome della sua trasmissione "Fuori dal coro", su Toro News Mario Giordano ci porterà "Fuori dal Toro".

Meritiamo di più. L’urlo dei tifosi dagli spalti del Maradona ai giocatori del Toro è l’urlo di tutti noi. E in fondo è l’urlo che ci ripetiamo da anni. Meritiamo di più. Meritiamo di più dell’eterna sofferenza, meritiamo di più di campionati che se va bene finiscono con una salvezza tranquilla, meritiamo di più che far festa per un 3 a 2 sul Monza, meritiamo di più che precipitare subito dopo nella consueta delusione. Meritiamo di più di questo stillicidio di amarezza che riuscirebbero a scalfire qualsiasi passione, a parte la passione granata che non si sa come resiste a tutto. E che meriterebbe di più per quanto è grande.

Ma avendo ormai compiuto sessant’anni, cresciuto con un padre giocatore al Filadelfia nelle giovanili del Toro (il suo nome sta lì, su un seggiolino dello stadio, a futura memoria), nutrito fin dal biberon di Bacigalupo Ballarin Maroso… e leggende tramandate nelle sere di famiglia, abbagliato all’età di dieci anni da Puliclone di Giggiradix e lo scudetto che sembrava la rivincita contro il fato, ebbene, arrivato a questo punto, nel riprendere il filo di questa rubrica su Toronews, sento il bisogno di dire: so che meritiamo di più. Ma so anche non avremo mai quello che meritiamo. Mai. Perché quello che meritiamo, nel calcio di oggi, è impossibile. E i casi sono due: o teniamo viva la fiammella della nostra storia o accettiamo che sia liquidata. Per sempre.

Quando un mese fa, dopo Torino Monza, ho visto la festa sotto la curva ho capito che quella fiammella c’è ancora e che nonostante le accuse, le amarezze, le delusioni, gli insulti, gli sfoghi, le rinunce e tutto quello che volete, quella fiammella merita di essere tenuta accesa per essere tramandata a chi verrà. E allora, in questi giorni di pioggia e di sconfitte, cerchiamo di salvare quel poco che si può salvare: l’entusiasmo di Abate, le sgroppate di Cacciamani e Belghali, sprazzi di gioco qua e là. Ma soprattutto cerchiamo di non buttare via quel po’ di speranza Toro che ci entusiasmava soltanto un mese fa, cerchiamo di non buttarla via avviluppandoci nei soliti pensieri cupi e disperati. Perché è vero che meritiamo molto di più. Ma corriamo anche il rischio di avere molto di meno.