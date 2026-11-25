Si torna a parlare di cifre per il trasferimento del Museo del Grande Torino e della Leggenda granata da Villa Claretta al Filadelfia. Urgono 500mila euro entro Natale per il progetto di fattibilità tecnico-economica. È quanto emerge dalle colonne del Corriere di Torino, a seguito dell’incontro di ieri, martedì, in Regione tra la Fondazione Filadelfia e le istituzioni. L'appuntamento si è tenuto due mesi dopo la presentazione del progetto. Ve lo ricordate? L'architetto Marco Bo ha pensato di far sorgere il museo nell'area ancora libera del Filadelfia, delimitata da via Spano, via Giordano Bruno e via Filadelfia. Secondo le tavole progettuali, avrà una superficie lorda complessiva di circa 2.128 metri quadrati, distribuiti su due piani fuori terra. Al piano terra troveranno spazio una sala polivalente aperta alla cittadinanza, ambienti destinati agli ex calciatori granata, circa 120 metri quadrati per le mostre temporanee, un bookshop e una caffetteria. Il primo piano ospiterà invece l'esposizione permanente, su una superficie di circa 950 metri quadrati. Obiettivo? Garantire l'apertura sette giorni su sette, con la possibilità di visitare autonomamente il museo, senza rinunciare alle guide.

Prossime tappe per il trasferimento

, poi l'assessore regionale Gian Luca Vignale ha evidenziato che le procedure saranno probabilmente affidate alla Scr, la società di committenza regionale che gestì la gara per la ricostruzione del Filadelfia. Per fare cosa?La Regione Piemonte avrà un'idea più chiara di quanto potrà mettere sul tavolo entro la fine dell'anno solare. Non è da escludere il coinvolgimento delle fondazioni bancarie già nella fase di progettazione per cercare di velocizzare i tempi. Anche il Comune farà la sua parte, come affermato dall'assessore allo sport Domenico Carretta.Le uniche parole spese sulla vicenda restano quelle del consigliere di amministrazione Giuseppe Ferrauto: "Vogliamo capire il business plan, che ancora non ci è stato mostrato". Entro Natale le parti si riaggiorneranno e capiremo se anche il club granata esporrà un'idea un po' più chiara su quello che vorrà e potrà fare.