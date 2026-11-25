Il Torino è reduce da tre sconfitte e un solo pareggio nelle ultime quattro partite di Serie A e la prossima avversaria sarà la capolista del campionato, vale a dire la Lazio. Sabato pomeriggio alle ore 18 i biancocelesti faranno visita ai granata con la forza di essere imbattuti, una delle sorprese in positivo della stagione e soprattutto la consapevolezza del primo posto in classifica. A guidare questa squadra in rampa di lancio c'è Gennaro Gattuso, un allenatore che in carriera ha vissuto diverse esperienze non semplici e che è stato anche accostato a più riprese al Toro.

Gattuso e gli accostamenti al Toro: un profilo spesso rifiutato dalla piazza

Ora c'è la Lazio capolista sul cammino granata: l'ex CT sta vivendo il suo massimo splendore

È giusto evidenziare come le scelte su quale sia il migliore allenatore per una squadra, non le faccia una tifoseria ma una dirigenza e una società, quindi sul mancato arrivo in granata di Gattuso non c'entra il parere del pubblico. Nonostante ciò, si è spesso letto in passato delle voci contrarie da una fetta di tifo del Toro in merito alle ricorrenti voci di un possibile approdo sulla panchina granata da parte dell'ex mediano del Milan. Negli ultimi tre anni il profilo dell'attuale tecnico della Lazio è stato infatti accostato a più riprese al Torino, assieme a svariati altri candidati, in sostituzione di diversi altri colleghi uscenti. Era successo dopo la fine del contratto di Juric (quando poi arrivò Vanoli)e prima che Gattuso scegliesse la panchina della Lazio post tracollo in Bosnia-Italia con il terzo Mondiale di fila mancato.Osservando l'ottimo rendimento della Lazio di Gattuso viene quindi da domandarsi se la sua non sia stata una "bocciatura" troppo precoce da parte di una parte di tifoseria del Toro (a dire il vero anche di molte altre squadre, specialmente dopo il fallimento in Nazionale). Con una rosa costruita con un mercato a saldo zero, il tecnico calabrese si trova infatti al primo posto in classifica: la sua Lazio è fin qui imbattuta in Serie A e vanta persino la miglior difesa di tutto il campionato. Dopo una lunga gavetta in vari paesi europei come Svizzera, Grecia e Croazia, Gattuso è arrivato ai massimi livelli del calcio italiano affrontando anche esperienza poco soddisfacenti come quelle sulle panchina di Napoli e Milan, dove ha ricevuto molte critiche. Il tonfo con la Nazionale a marzo 2026 sembrava davvero un punto di non ritorno per Ringhio che però sta trovando in questa avventura biancoceleste il massimo splendore della sua carriera da allenatore.