Belotti? No, Cristian Shpendi. E il riferimento all'ex Gallo granata non è casuale: anche Andrea Belotti, oggi al Modena, sta facendo parlare di sé in Serie B, con 7 gol all'attivo. Ma il nuovo re della cadetteria è l'attaccante del Cesena, che con la tripletta da capogiro rifilata ieri all'Ascoli nel 5-1 del Manuzzi sale a quota 12 reti e consolida il primato nella classifica marcatori. Una serata da copertina per il classe 2003, che conferma una crescita impressionante e si sta imponendo come uno dei centravanti più interessanti del panorama italiano. Non più soltanto una promessa da seguire, ma un attaccante che ha imparato a fare la differenza con continuità. E c'è chi, dalle parti della Mole, aveva già intuito le sue potenzialità qualche tempo fa.

L'interesse del Toro nel 2025

Quanto servirebbe ai granata oggi?

Ilvalutando un investimento da circa 8 milioni di euro per portare Shpendi in granata e affiancarlo a Duvan Zapata. L'idea era quella di puntare su un giovane con margini di crescita, accompagnandolo gradualmente verso il salto di qualità. L'operazione, però, non si è concretizzata e il Cesena ha continuato a godersi il proprio gioiello. Oggi lo scenario è cambiato: il contratto dell'attaccante scade nel 2028, il club romagnolo vorrebbe prolungarlo fino al 2029 e la valutazione sale sempre di più. Il rendimento, inoltre, ha inevitabilmente attirato nuove attenzioni. Insomma, quello che poteva essere un investimento lungimirante rischia di trasformarsi in un'operazione decisamente più complicata.Il rimpianto granata è inevitabilmente legato anche al presente. Il Torino fatica a trovare gol e continuità in attacco, mentre Shpendi continua a gonfiare la rete con una regolarità che non può passare inosservata. Il mercato di gennaio potrebbe teoricamente riaprire il discorso, ma pensare a un ritorno di fiamma oggi significa fare i conti con richieste economiche importanti e una concorrenza destinata a crescere. Il giocatore resta un profilo interessante, ma non è più l'occasione da cogliere in anticipo: adesso servirebbe un investimento pesante, con tutte le incognite che comporta il salto dalla Serie B alla massima categoria. La sensazione è che il Torino abbia individuato il talento al momento giusto, senza però riuscire a trasformare l'intuizione in un'operazione concreta. E adesso, mentre la squadra di Abate cerca disperatamente gol, Shpendi si gode il trono della Serie B.