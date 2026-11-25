Le IPTV illegali e i pagamenti in criptovalute sono al centro di un’operazione europea coordinata da Europol. Dal 16 al 20 novembre 2026, a Siviglia, le forze di polizia di 11 Paesi hanno lavorato per ricostruire i flussi finanziari legati ai servizi di streaming non autorizzati, tra cui quelli che trasmettono partite di calcio ed eventi sportivi.

Il bilancio comprende 57 servizi IPTV bloccati e 321 siti web individuati, con oltre 7,3 milioni di visite all’anno. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito transazioni in criptovalute per più di 26 milioni di euro, con il supporto di alcune società del settore. L’analisi delle operazioni sulla blockchain punta a collegare portafogli digitali, piattaforme e persone coinvolte nella gestione dei servizi. Le dimensioni economiche della pirateria sono rilevanti. Secondo l’Audio-visual Anti-Piracy Alliance, circa 60 milioni di persone in Europa utilizzano IPTV non autorizzate. Le perdite annuali per gli operatori legali sono stimate in 4,83 miliardi di euro, mentre il mancato gettito fiscale per i governi ammonterebbe a 1,08 miliardi. L’indagine guarda quindi oltre i siti: l’obiettivo è ricostruire chi riceve i pagamenti e come vengono trasferiti i proventi.