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Situazione infortunati

Il Torino si avvicina alla sfida con la Lazio con diversi punti interrogativi da risolvere. La sconfitta di Napoli ha lasciato qualche situazione da monitorare, a cui si aggiungono alcuni giocatori ancora alle prese con problemi fisici e percorsi di recupero. Abate dovrà valutare le condizioni di diversi elementi della rosa, con particolare attenzione al reparto arretrato e alle corsie esterne. Non mancano, però, anche segnali incoraggianti: nelle ultime settimane qualcuno ha ripreso gradualmente a lavorare e potrebbe avvicinarsi al rientro. Resta poi da chiarire la posizione di Rodriguez, reduce dalla vicenda legata alla convocazione con la Svizzera. La conferenza stampa del tecnico granata sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione dell'infermeria e capire quali saranno le effettive disponibilità in vista del prossimo impegno di campionato.

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