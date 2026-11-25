Il Torino vuole festeggiare i 120 anni dalla fondazione con stile. Il club granata e Joma hanno infatti presentato una maglia speciale, realizzata in edizione limitata a soli 1906 esemplari. Il kit farà il suo debutto sabato 28 novembre, in occasione della sfida contro la Lazio all'Olimpico Grande Torino. Il numero delle divise disponibili richiama l'anno di fondazione della società e ciascun pezzo sarà contraddistinto da un proprio numero seriale sul fronte.

Il design recupera alcuni elementi della tradizione granata, a partire dalla trama del tessuto. Le sottili linee bianche sul fondo granata riprendono infatti quelle di una maglia da allenamento utilizzata negli anni Ottanta al Filadelfia. Sul petto torna anche il toro rampante di quell'epoca, ricamato all'altezza del cuore. A completare il disegno c'è una patch dorata dedicata all'anniversario, sulla quale compaiono il numero 120 e il riferimento all'edizione limitata. All'interno del colletto trova invece spazio la data del 3 dicembre 1906.

La divisa è realizzata interamente in poliestere riciclato e presenta inserti in rete nelle zone in cui la sudorazione è maggiore, così da favorire la traspirazione. Il lancio della maglia apre il programma di iniziative che accompagnerà il Torino verso il 120° anniversario, in calendario giovedì 3 dicembre. Il kit sarà disponibile sullo store ufficiale del Club in una tiratura limitata di 1906 pezzi.