Cinque presenze, 152 minuti, nessun gol, nessun assist: l'avventura di Oristanio al Torino è fin qui molto lontana dalle aspettative estive. Arrivato come primo colpo del mercato granata, l'italiano sembrava destinato a ritagliarsi uno spazio importante nel progetto di Ignazio Abate. La sua qualità indiscussa, eppure in campo resta sempre l'impressione che manchi qualcosa. Niente meno che Claudio Sala, nelle scorse settimane, ha esaltato le qualità del giocatore su Tuttosport: "L'unico con caratteristiche da ala vecchia scuola è Oristanio, ma sta giocando poco. Anche se a sprazzi gli ho visto fare cose interessanti. Il ragazzo ha dei colpi, anche se è un po' leggerino". Il talento c'è, Ma, almeno per il momento, a Torino non si è visto. L'infortunio di Vlasic sembrava avergli aperto una porta, invece il tecnico ha scelto di non mandarlo in campo.

Spazio ridotto e gennaio sullo sfondo

Le gerarchie sono cambiate insieme all'assetto tattico. Abate aveva inizialmente pensato a un 3-4-2-1, con Oristanio e Vlasic chiamati ad agire alle spalle della punta e Casadei pronto a inserirsi nelle rotazioni. Il passaggio alle due punte e a un modulo più asimmetrico ha però ridotto progressivamente lo spazio per l'ex Venezia e Parma, sempre più lontano da una maglia da titolare.

Ogni partita può offrirgli una nuova occasione per invertire la rotta, a patto che Abate gli conceda spazio. La prossima avversaria, però, sarà la Lazio capolista e i precedenti non sorridono all'italiano: cinque confronti con i biancocelesti, senza mai vincere, segnare o servire un assist. La finestra di gennaio si avvicina e la sua posizione merita attenzione. Il primo acquisto dell'estate si ritrova oggi in difficoltà e, senza un cambio di passo nelle prossime settimane, anche una partenza potrebbe diventare un'ipotesi concreta.