Manca un mese esatto a Natale. Dopo dodici giornate di campionato e due partite di Coppa Italia, il bilancio dell'avvio di Ignazio Abate sulla panchina del Torino presenta ancora diverse zone d'ombra. I granata hanno raccolto 14 punti in campionato, lo stesso bottino della passata stagione con Baroni, alternando prestazioni convincenti a passaggi a vuoto. Le tre vittorie consecutive hanno alimentato le aspettative, ma le difficoltà contro le squadre di alta classifica e l'eliminazione anticipata dalla Coppa Italia contro il Monza hanno lasciato più di qualche dubbio.

Proprio sulle aspettative nei confronti del nuovo allenatore si è concentrato il sondaggio proposto ai nostri lettori. Il responso è piuttosto netto: il 55% dei partecipanti avrebbe voluto vedere qualcosa in più da Abate. La maggioranza dei tifosi, dunque, non è ancora soddisfatta del percorso intrapreso e si aspettava risposte più convincenti in questa prima parte di stagione. Anche il rendimento altalenante della squadra, tra risultati positivi e brusche frenate, ha inevitabilmente inciso sul giudizio.

Il 25% dei votanti ritiene invece che, per il momento, il lavoro sia sufficiente, pur con la necessità di migliorare. Per l'11% Abate ha fatto quanto ci si poteva attendere, mentre soltanto il 9% pensa che sia andato oltre le aspettative. Le percentuali delineano una fiducia ancora da consolidare: il tecnico ha davanti a sé il compito di dare maggiore continuità al Torino e trasformare i segnali positivi in risultati più convincenti.