E' una Svizzera forza quattro quella vista nelle prime quattro partite della Nations League 2026/27. Non nel risultato oggi, un rotondo 3-0, il terzo in quattro gare, ma nella consapevolezza e nella superiorità mostrata sul rettangolo di gioco. La formazione allenata da Yakin infila il quarto successo di fila, sfruttando nel match odierno regali e amnesie della Macedonia del Nord, che spianano agli elvetici la strada verso la vittoria. Il primo tempo sembrava avviarsi verso un pareggio, ma la Svizzera rompe gli equilibri, con Rieder che sfrutta un errore della retroguardia macedone e segna l'1-0. La squadra rossocrociata si rende più pericolosa nella seconda frazione e trova il raddoppio al minuto 74: Manzambi calcia dal limite e batte l'imperfetto portiere macedone. A firmare il tris è l'ex Bologna Ndoye che scippa palla a Gashtarov e mette la palla all'incrocio dei pali all'81'.

Doppia faccia della medaglia granata: per Rodriguez altri 70 minuti, Comert rimane a quota zero

La sosta delle nazionali dà, la sosta delle nazionali toglie. Se Rodriguez tornerà all'ombra della Mole con quattro titolarità di fila, pronto a ritagliarsi spazio importante anche nelle idee tattiche di Ignazio Abate, l'ex Valencia Comert farà ritorno alla base con neanche un minuto disputato nei quattro appuntamenti. L'ex Milan ha trovato un bel gol su punizione contro la Scozia e ha garantito affidabilità come terzino sinistro anche oggi, restando sul rettangolo verde per 70 minuti. Il classe '98 di Basilea invece ha pagato il suo essere riserva della coppia tanto titolare quanto imprescindibile nelle idee del ct svizzero formata da Akanji e Elvedi e non ha trovato spazio a gara in corso neanche stasera. Per Comert ora la missione è lasciarsi alle spalle queste due settimane di marca elvetica e ritrovare fiducia e titolarità in quel di Torino.