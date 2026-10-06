Termina con una sconfitta la sosta nazionali per la Croazia: contro la Spagna finisce 1-2. I croati passano in vantaggio con il colpo di testa ravvicinato di Perisic, ma alla lunga l'immensa qualità tecnica delle Furie Rosse esce fuori in tutta la sua prepotenza. Nel secondo tempo la doppietta del subentrante Merino condanna i ragazzi di Dalic alla terza sconfitta consecutiva.

Alla sfida ha preso parte da titolare Nikola Vlasic. Il trequartista del Torino ha iniziato la partita come esterno destro nel solito 4-2-3-1 proposto dal commissario tecnico Dalic. Prestazione tutto sommato sufficiente per il giocatore, che colleziona un passaggio chiave e si rende pericoloso in situazione di ripartenza. La sua gara dura 71 minuti. Baturina gli prende il posto nella fase finale della sfida, dove i croati restano in dieci a causa dell'espulsione di Ivan Perisic.