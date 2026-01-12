“Per sempre amici”: la Chapecoense dedica una maglia al Torino

L’ennesimo segnale di un’amicizia destinata a durare nel tempo. "Per sempre amici": la Chapecoense ha voluto ribadire il suo rapporto con il Torino attraverso una maglia di colore granata che sarà destinata ai portieri. Come si legge nella didascalia del post Instagram del club brasiliano — accomunato al Torino dal tragico destino di un incidente aereo avvenuto il 28 novembre 2016, quando l’aereo che trasportava la squadra precipitò vicino a Medellín, cancellando quasi l’intera formazione diretta alla finale di Copa Sudamericana — la nuova maglia "è un tributo a Torino, portando in ogni dettaglio la memoria e il rispetto per un club diventato fratello. Più che una divisa — si legge — è un simbolo di solidarietà, di valori condivisi e della certezza che il calcio costruisce anche legami che il tempo non cancella mai. Per sempre amici". Una iniziativa che ricorda quella del Torino per la maglia del portiere per la stagione 2021-2022 che era di colore verde in onore della Chapecoense. Sul colletto esterno era presente la scritta "#ForcaChape", mentre all'interno "Uniti dal destino".