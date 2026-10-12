Il campionato di Serie A è pronto a ripartire e a qualche ora dalla partita rimangono dei dubbi sulla formazione che schiererà Ignazio Abate. In particolare il reparto più incerto è il centrocampo. Qui, infatti, ci sono sei giocatori per tre ruoli e fino alle ufficiali ci si domanda chi sarà titolare. Tra questi centrocampisti uno ha brillato particolarmente in questa pausa Nazionali, Emirhan Ilkhan. Il turco è stato convocato con la sua Nazionale Under 21 in cui è stato leader indiscusso con numero 10, fascia al braccio e gol. Prestazione che lo ha messo sotto i riflettori, perfino quelli di Montella che ha voluto la sua promozione nella Nazionale maggiore. Dopo la buona prestazione contro il Bologna e una sosta così vi abbiamo chiesto il vostro parere con un sondaggio: Ilkhan merita la titolarità contro l'Udinese?. Vediamo i risultati.

I risultati del sondaggio: quasi tutti i lettori di TN vogliono Ilkhan titolare

Emirhan Ilkhan parta titolare nella sfida contro l'Udinese. Il rimanente 6%, invece, si dice contrario. Percentuale altissima a sostegno del centrocampista turco e numeri che risaltano ancor di più considerando l'affluenza. Il sondaggio, infatti, ha ricevuto grande partecipazione con 389 voti totali, di questi 367 sono andati a favore della titolarità di Ilkhan. Il numero sei sembra quindi mettere quasi tutti d'accordo, ma forse non Abate. Stando alle probabili formazioni, infatti, la mediana scelta dal tecnico granata dovrebbe essere Mandragora e Fitz-Jim, con Ilkhan che potrebbe avere una chance a partita in corso.

Ilkhan merita la titolarità contro l'Udinese? Sì 94% 367 voti No 6% 22 voti Il sondaggio è concluso.

mostra un plebiscito come poche altre volte prima. Il