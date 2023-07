Popa alla scoperta del Toro: per ora è dietro a Vanja e Gemello nelle gerarchie

Le istruzioni in inglese e gli autografi con i tifosi: l'ambientamento del classe 2000 rumeno

In questi primi allenamenti il preparatore Cataldi gli sta dando istruzioni in inglese. In particolar modo, ogni qualvolta lo debba correggere per una presa, per un'uscita alta o bassa, per il posizionamento delle mani o dei piedi usa la lingua internazionale per eccellenza. L'obiettivo è infatti quello di far recepire il prima possibile le informazioni al ragazzo. Così come altri compagni, Popa si è già concesso ai tifosi al termine dell'allenamento mattutino di ieri, mercoledì 19 luglio, per la firma degli autografi e per lo scatto di qualche foto. Per lui, alla prima esperienza fuori dalla Romania, la fase di ambientamento sarà particolarmente lunga e importante, quindi ben vengano anche queste situazioni di contatto con quanto circonda fuori dal rettangolo verde una squadra come il Torino.