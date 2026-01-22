Popa dal Torino al Cluj, il saluto social di Paleari: “Divertiti e para tutto”

Nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Mihai Popa dal Torino al Cluj. Per l’estremo difensore romeno, classe 2000, quello in Transilvania è un viaggio di ritorno, avendo già vissuto la scorsa stagione in prestito con 13 presenze e 5 clean sheet, per poi fare ritorno al Filadelfia nelle vesti di terzo portiere. La sua esperienza in granata si conclude senza alcuna presenza all’attivo. Arrivato nel 2023 dalla compagine romena dell’FC Voluntari, tra i vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Torino — Juric, Vanoli e Baroni — nessuno gli ha concesso minutaggio, se non in qualche amichevole estiva. Non ha avuto la stessa fortuna dell’ormai ex compagno che, da secondo portiere e con poca esperienza in Serie A, dopo aver trascorso gran parte della sua carriera nelle serie minori, si è ritagliato una chance importante in questa stagione. Si tratta chiaramente di Alberto Paleari, che da quasi tre mesi ha scalzato Franco Israel, giunto a Torino da successore di Vanja Milinkovic-Savic, indossando i guantoni da titolare.