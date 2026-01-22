Calciomercato, Mihai Popa è un nuovo giocatore del Cluj: è UFFICIALE

Mihai Popa è ufficialmente un nuovo giocatore del Cluj.L'estremo difensore rumeno classe 2000 torna in patria. L'ormai ex portiere granata lascia dopo tre anni il Toro per accasarsi al club di Daniel Pancu in cui ha già giocato in prestito la scorsa stagione per trovare più spazio. Il contratto del classe 2000 sarebbe scaduto al termine della stagione e il Toro non lo avrebbe rinnovato. Di seguito il comunicato del Torino.
Il comunicato del club—
"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fotbal Club CFR 1907 Cluj, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mihai Popa. Il Torino saluta Popa con un “in bocca al lupo” per il proseguimento della sua carriera".
