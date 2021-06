Quanto costano i giocatori del Toro? Per il CIES Belotti non vale più di 10-15 milioni

L'osservatorio calcistico del CIES (Centro Internazionale per gli Studi sullo Sport) a partire dal 2013, ha sviluppato un algoritmo in grado di attribuire un valore di mercato economico ai calciatori a partire dalle statistiche dei singoli giocatori nei periodi analizzati. Proprio in base al loro rendimento, l'osservatorio modifica periodicamente i dati e in questi giorni, in concomitanza con l'inizio del calciomercato, ha aggiornato i valori di mercato dei giocatori dei migliori 5 campionati d'Europa. È un indicatore interessante soprattutto per dare valutazioni sul mercato estivo: il CIES elabora le valutazioni dei giocatori europei seguendo un algoritmo predittivo considerando indici come durata del contratto, anno del trasferimento o livello economico del club acquirente. Andiamo quindi a scoprire il valore di mercato dei calciatori del Torino al termine di questa stagione. Da questa lista saranno esclusi tutti i giocatori granata con il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e che quindi potrebbero liberarsi a parametro zero questa estate, ovvero Samir Ujkani, Nicolas Nkoulou e Cristian Ansaldi (che però è molto vicino a prolungare il contratto con il Torino).