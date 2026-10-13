In occasione di Torino-Udinese è tornato all'Olimpico Grande Torino Thomas Rincon. L'ex centrocampista venezuelano ha da poco annunciato il ritiro da calcio giocato con un toccante messaggio sui propri canali social. Nella partita di ieri, 12 ottobre, è arrivato un altro messaggio sui suoi social. El General, ospite di Petrachi, si è presentato allo stadio del Toro per assistere alla partita contro l'Udinese. Rincon è rimasto in pancina durante il riscaldamento con il ds granata per poi guardare la partita sugli spalti. Oggi ha, quindi, condiviso il suo messaggio d'affetto a una piazza che lo ha sempre accolto e amato per la sua grinta per ben cinque anni: "Ci sono storie che continuano a vivere, anche lontano dal campo perché il tempo passa, ma certe emozioni restano".

Di seguito il suo post su Instagram.