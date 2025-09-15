Roma-Torino 0-1, le statistiche: i granata sanno soffrire

“ Siamo stati bravi a vincere la partita. Abbiamo cercato di mettere pressione e tenerli lontano dall’area. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, anche se nell’ultimo spezzone di gara ci siamo abbassati. Questo la squadra non lo deve fare, perché rischi di concedere occasioni solo perché ti abbassi troppo”, ha dichiarato Marco Baroni al termine di Roma-Torino che si è conclusa con una vittoria di misura per gli ospiti. I numeri raccontano infatti una partita a due piani: Roma padrona del pallone e del territorio, Toro corto e compatto, pronto a sporcarsi le mani nei duelli e a sfruttare le poche finestre offensive.