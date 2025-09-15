Roma-Torino 0-1, le statistiche: i granata sanno soffrire

LEGGI ANCHE
L’atteggiamento delle due squadre—
Palleggio giallorosso straripante: 71% di possesso, 563 passaggi riusciti all’89% di precisione; il Torino risponde con 28% di possesso, 182 passaggi al 73%. La Roma spinge forte in avanti (329 passaggi progressivi, 154 sulla 3/4) e recupera più palloni (44 vs 33). Il Torino però “sa soffrire”: vince più contrasti (13 a 6), regge nell’area propria e, in proporzione al proprio palleggio, resta più diretto: 22 passaggi lunghi su 182 (12,1%), contro i 39 su 563 della Roma (6,9%). Meno volume, più sostanza.
La Roma costruisce, il Torino resiste: il differenziale di possesso e passaggi è ampio, ma nella qualità delle conclusioni i conti si riequilibrano e la gara la decide il dettaglio. È la fotografia perfetta di un Toro ordinato, sporco quando serve e concreto: poche iniziative, ma la giocata decisiva e una fase difensiva di livello portano tre punti pesantissimi.
