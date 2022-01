Sampdoria-Torino 1-2: le statistiche danno ragione a Juric, ma non a D’Aversa

Le statistiche confermano il dominio degli ospiti che hanno creato il doppio delle occasioni da gol rispetto ai padroni di casa

Marco De Rito

"Vittoria strameritata, per le occasioni create sarebbe stato un peccato non vincere", ha dichiarato soddisfatto Ivan Juric al termine di Sampdoria-Torino. Dichiarazioni che cozzano rispetto a quelle del suo allenatore avversario Roberto D'Aversa: "Loro hanno sfruttato meglio le occasioni a differenza nostra, perché le occasioni più clamorose che io ricordi sono quelle di Thorsby e Quagliarella". I numeri dei granata danno ragione al tecnico croato: 63% di possesso palla, 20 tiri di cui 12 in porta, 10 corner e 14 occasioni da gol. D'altro canto la Samp ha effettuato il 37% di possesso palla, 11 tiri di cui 3 in porta, ha battuto 3 corner e creato 7 occasioni da gol. Quindi in verità il Toro non ha sfruttato le occasioni meglio dei liguri, anzi se le avesse sfruttate al meglio il margine di vantaggio sarebbe potuto essere più ampio.

VELOCITÀ - Il Toro è stato superiore sotto molti punti di vista rispetto agli avversari. Anche nella velocità del pallone (19,45 km/h contro 20,08km/h) e nella velocità di conduzione della palla (10,63 km/h contro 24,09 km/h). D'altro canto la velocità media dei blucerchiati è stata di 6,17 km/h mentre quella dei granata 6,12 km/h. Nello specifico la Sampdoria ha effettuato jog per 36.028 km, run per 56.013 e sprint per 8.296 km. Mentre il Torino ha effettuato jog per 39.374 km, run per 57.436 km e sprint per 8.397 km. Rolando Mandragora e compagni sono quindi riusciti a vincere dominando l'avversario ma senza utilizzare maggiori sforzi fisici.

ATTEGGIAMENTO - L'atteggiamento del Toro è stato più offensivo rispetto a quello dei ragazzi di Roberto D'Aversa. Il baricentro nel primo tempo è stato 43,59 m per i blucerchiati contro il 51,12 m dei granata. Nella ripresa la Samp ha fatto 51,12 m di baricentro contro i 55,05 m del Torino. Gli ospiti sono stati più offensivi rispetto ai padroni di casa ma non sono stati spregiudicati. La squadra piemontese anche nel match di oggi non è stata solo efficace in attacco ma anche solida in difesa e lo dimostrano i 73 recuperi effettuati, nonostante gli avversari avessero creato meno.