TN Radio torna domani sera: non perdetevi la diretta delle 21:15

Come ogni settimana, domani sera si rinnova l'appuntamento con TN Radio - il podcast a tinte granata. Come ogni martedì, a partire dalle 21:15 i nostri speaker, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore, vi terranno compagnia per parlare della situazione del Torino e del mondo granata in generale. Naturalmente, ci sarà tanto da discutere riguardo al calciomercato: le chiusure di Anjorin e Ismajli e la partenza ufficiale di Ricci. E poi l'ampio capitolo esterni. Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!