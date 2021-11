Sanabria out con il Paraguay: subito accertamenti al rientro a Torino

Dopo questa sosta l'attaccante granata torna in Italia dal suo Paraguay non al meglio della condizione fisica

Come spesso accade, la sosta per le Nazionali porta delle cattive notizie dal punto di vista degli infortuni. L'ultimo giocatore del Torino che in ordine di tempo ha riportato qualche problema fisico è Antonio Sanabria . Il centravanti paraguaiano sta rientrando in Italia dal Sudamerica portandosi dietro qualche guaio fisico che potrebbero risultare un problema per il tecnico Ivan Juric .

CONDIZIONI - Nell'ultimo match disputato dal Paraguay, Sanabria non è nemmeno stato portato in panchina dal suo CT Guillermo Schelotto. L'attaccante ex Betis e Genoa ha riportato un affaticamento muscolare che in un primo momento non aveva preoccupato lo staff tecnico del Paraguay ma poi in un secondo momento lo ha costretto a saltare la gara con la Colombia. Appena Sanabria sarà di nuovo a Torino verrà immediatamente sottoposto ad esami e ad accertamenti per approfondire le sue condizioni. Il numero 19 del Torino rimane dunque in dubbio per la partita di lunedì sera contro l'Udinese e per saperne di più saranno decisivi i controlli dello staff medico granata. Per Juric, Sanabria è un giocatore molto importante nelle rotazioni del reparto d'attacco specialmente ora che la principale alternativa, che risponde al nome di Andrea Belotti, non è al meglio e per questo prefereribbe evitare di doverne fare a meno.