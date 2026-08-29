Il Torino stenta, non brilla: però c'è con la testa. I granata soffrono le folate del Sassuolo, che trova la rete con Volpato. Allo scadere del primo tempo però Comuzzo usa la testa e i granata pareggiano.

Le scelte: Abate lancia Adams dal primo minuto di gioco

Volpato porta in vantaggio i neroverdi, ma Comuzzo mette la testa

Il tecnico dei granata riparte da Mascardi. Davanti a lui Comert ha vinto il ballottaggio con Ismajli e compone il terzetto insieme a Coco e Comuzzo. Sulle corsie scelte obbligate con Fortini e Cacciamani, mentre in mezzo Gineitis ha battuto la concorrenza per affiancare Fitz-Jim. Alle spalle del "Cholito" Simeone, ecco, come previsto, Nikola Vlasic e al suo fianco non Alieu Njie, ma Ché Adams.Il fischio d'inizio suona rimbomba forte nelle orecchie dei padroni di casa, meno in quelle degli ospiti. Il Sassuolo approccia ottimamente la gara, con la squadra di Aquilani che propone subito un gioco molto aggressivo. Ed effettivamente il primo squillo della partita è dei neroverdi: sulla destra Laurienté apparecchia per l'accorrente Doig, che scodella in mezzo. Dall'altra c'è Cinquegrano, completamente lasciato da solo da Vlasic e Cacciamani. La staffilata violenta dell'esterno centra in pieno la traversa. Un rimbombo che sveglia, almeno momentaneamente, il Torino. Vlasic recupera in maniera aggressiva palla sulla trequarti e serve con i tempi giusti Adams: uno contro uno lo scozzese si vede respingere la sfera dall'ottima uscita di Muric. Tutto questo nel giro di sette minuti. Il Sassuolo però gioca meglio e riesce a far girare meglio la sfera rispetto al Torino. A creare i grattacapi sono soprattutto i due esterni d'attacco neroverdi, mentre nei granata è Cacciamani a cercare la giocata. Al 24' Gineitis tocca con mano la velocità di Laurienté ed è costretto alla trattenuta con conseguente giallo per fermare lo sgusciante transalpino.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 29: Simone Cinquegrano of Sassuolo passes the ball under pressure from Alessio Cacciamani of Torino during the Serie A match between US Sassuolo and Torino FC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on August 29, 2026 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Il Sassuolo dunque preme, ma al 27' Muric rischia la frittata sbagliando totalmente l'uscita su un lancio lungo. Simeone raccoglie la sfera e serve Vlasic, che si era inserito bene. Il trequartista calcia, ma l'estremo difensore di casa si fa perdonare. Passata la paura il Sassuolo punisce il Toro al 32'. Doig serve nella propria metà campo Laurientè, che sfrutta benissimo l'uscita a vuoto di Comuzzo. Il francese strappa in mezzo al campo e serve Bowie, che con il tacco appoggia a Volpato. L'ala disegna un sinistro incredibile dalla distanza che batte Mascardi. Non perfetto nella situazione Cacciamani, colpevole di aver stretto su Bowie aprendo di fatto il campo alla conclusione di Volpato. Il Torino sbanda e il Sassuolo sfiora al 38' il raddoppio con Bowie, su cui è decisivo in uscita Mascardi. Una scossa prova darla Gineitis con un bel recupero a centrocampo, che costringe Matic al fallo e all'ammonizione. Ed effettivamente il Torino costruisce una grande palla gol con l'ottimo pallone di Fitz-Jim per Coco: la zuccata c'è, ma anche Muric. I neroverdi però non hanno fatto i conti con Cacciamani: l'esterno si riscatta e al 47' salta Volpato disegnando uno splendido cross su cui Comuzzo è puntuale con la testa, facendosi perdonare anche lui. I granata chiudono in avanti.