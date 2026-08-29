Il Toro si appresta oggi ad affrontare il secondo appuntamento del suo campionato, coincidente con la prima trasferta stagionale contro il Sassuolo. Ma è chiaro che l'attenzione di queste ore sia legata agli ultimi sussulti della sessione estiva di calciomercato. Il futuro di Alieu Njie resta uno dei temi caldi per ciò che concerne i movimenti del Torino. L'esterno svedese, oltre ad essere nelle mire di Salisburgo e Crystal Palace, è attenzionato anche in Serie A. La Fiorentina, infatti, avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti, ma la posizione del club di Urbano Cairo è al momento quella di non privarsi del talento classe 2005. Una volontà che coincide anche con quella di Ignazio Abate, che ha sottolineato come Njie sia un elemento importante della sua rosa e non ha nascosto il desiderio di continuare ad allenarlo.

Proprio ieri, nella conferenza stampa della vigilia della sfida con il Sassuolo, il tecnico ha espresso chiaramente la sua posizione sulla questione legata al ragazzo cresciuto nel vivaio granata: "Ha un grandissimo talento. Sono legato a lui, abbiamo un bel rapporto. È un ragazzo sensibile, per bene - ha detto Abate -. È a disposizione e ha la testa sul Torino. Ha fatto una buonissima settimana. Vedremo se domani comincerà dal primo minuto o a gara in corsa. Mi auguro che farà parte del gruppo di quest’anno".

Nelle ultime ore, inoltre, potrebbe essere emerso un elemento che avvicina lo svedese alla permanenza sotto la Mole. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe spostando le proprie attenzioni su un altro giocatore. Si tratta di Wilfried Gnonto, per cui i viola avrebbero già avviato i contatti con il Leeds. La società guidata dal ds Paratici starebbe dunque valutando diversi profili oltre a Njie e l'interesse per l'italiano classe 2003 potrebbe raffreddare la pista che porterebbe lo svedese al Viola Park. La situazione, nei prossimi giorni, resta comunque da monitorare.