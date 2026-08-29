L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio alla trasferta contro il Sassuolo e gli ultimi giorni di mercato. Ignazio Abate torna a chiedere rinforzi: "Mi aspetto innesti", ribadisce il tecnico, aggiungendo che "bisognerebbe avere certezze, invece non abbiamo punti fermi e ci sono troppe variabili". Sul campo la richiesta è invece chiara: "Ci sono due elementi non negoziabili: qualità e coraggio".

Grande attenzione anche al futuro di Alieu Njie: "l'ala svedese ieri mattina ha rotto gli indugi e comunicato alla dirigenza del Torino il desiderio di essere ceduto". La Fiorentina ha offerto 15 milioni e avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il giocatore per un quinquennale. Abate, però, spera di trattenerlo: "Mi auguro che faccia parte del nostro gruppo in questa stagione".

Intanto Lucas Perri è arrivato a Torino e completerà oggi le visite mediche prima della firma: il portiere arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto, fissato a 16 milioni. Per sostituire Pedersen, invece, Petrachi è in pressing su Rafik Belghali, che secondo Tuttosport ha detto no al Sassuolo; per la fascia destra sono stati offerti anche Barbieri e Mazzocchi.

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