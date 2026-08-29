Chi scenderà in campo dal 1'? Tutti i dubbi del tecnico granata
(Video) La vigilia di Abate: il tecnico presenta la gara col Sassuolo
Sassuolo-Torino, i ballottaggi ruolo per ruolo
La formazione migliore per una partita importante. Alla seconda giornata di Serie A, Sassuolo e Torino arrivano ancora prive di punti, dopo le sconfitte rispettivamente contro Atalanta e Milan. Aquilani e Abate al Mapei Stadium vogliono trovare i propri primi punti in Serie A, non in carriera, visti i successi da calciatori, ma dalla panchina. E allora quali sono i dubbi del tecnico granata sulla formazione da schierare nella gara contro i neroverdi?
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