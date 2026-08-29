Una sconfitta da dimenticare e la voglia di muovere subito la classifica. Sassuolo e Torino arrivano alla sfida del Mapei Stadium delle 18:30 con lo stesso obiettivo, dopo un esordio amaro, ma con la consapevolezza di avere margini di crescita. Da una parte Alberto Aquilani, chiamato a dare continuità alle idee mostrate nella prima giornata; dall’altra Ignazio Abate, che vuole un Torino coraggioso e capace di proporre calcio. Due squadre ancora in costruzione, dunque, e una partita che potrebbe offrire indicazioni importanti sul loro percorso.

La difesa del Sassuolo traballa

Toro, attento alle fasce

La chiave del match

Il Sassuolo ha già fatto vedere una buona produzione offensiva, ma a Bergamo ha lasciato qualche interrogativo di troppo nella fase difensiva. La linea neroverde ha traballato in più di una situazione e contro il Torino dovrà trovare maggiore compattezza, soprattutto quando perderà palla. Il recupero di Idzes è una buona notizia per Aquilani, così come quello di Berardi per la fase offensiva, ma l'equilibrio resta uno dei temi principali della vigilia. Perché se il Sassuolo riuscirà a tenere la squadra corta potrà esaltare le proprie qualità, altrimenti rischia di concedere al Toro campo per attaccare la profondità.Ed è proprio questo il possibile punto d'attacco dei granata. Il 3-4-2-1 di Abate può creare problemi alla difesa neroverde quando riesce a verticalizzare rapidamente verso Simeone e i due giocatori alle sue spalle. Il Torino, però, presenta a sua volta una possibile vulnerabilità, soprattutto sulle corsie esterne. I quinti, che dovrebbero essere Cacciamani da un lato e Fortini dall'altro, avranno un lavoro enorme da svolgere. I due avranno il compito di garantire ampiezza in fase offensiva ma anche abbassarsi rapidamente quando il Sassuolo attaccherà con Laurientè a sinistra e Berardi o Volpato a destra. Se Aquilani riuscirà a creare superiorità sulle fasce, costringendo gli esterni granata a difendere basso, il Torino potrebbe perdere parte della propria pericolosità.In questo senso, il ritorno di Berardi può avere un peso specifico importante. La sua capacità di partire largo, venire dentro al campo e creare l'uno contro uno può mettere in difficoltà proprio la struttura esterna del Torino. Dall'altra parte, Abate dovrà trovare il modo di non farsi schiacciare e allo stesso tempo sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Sassuolo potrebbe lasciare alle proprie spalle. Sarà quindi una sfida di equilibrio: il rischio per entrambe è che la ricerca del coraggio si trasformi in eccessiva esposizione. La chiave di Sassuolo-Torino potrebbe essere proprio qui: il Sassuolo dovrà proteggere meglio la propria area, mentre il Torino dovrà difendere meglio le proprie corsie. Chi riuscirà a colpire il punto debole dell'avversario senza scoprirsi troppo avrà un vantaggio significativo. Aquilani può contare su una squadra che ha già mostrato qualità nella costruzione e nella produzione offensiva; Abate su un gruppo che vuole giocare con intensità e verticalità. Al Mapei, però, prima ancora delle idee conterà la capacità di occupare e gestire gli spazi, in quella che si preannuncia come una vera e propria partita a scacchi.