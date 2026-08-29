Due squadre alla ricerca della prima vittoria, due allenatori vincenti da giocatori alla ricerca, anche dalla panchina, dei primi punti in Serie A. Al Mapei Stadium va in scena, a partire dalle 18:30, Sassuolo-Torino. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire il match in diretta, con i dettagli sull'orario del fischio d'inizio e su dove vederlo in TV e streaming.

Sassuolo-Torino: orario e data del match

La partita tra Sassuolo e Torino, valida per il campionato di Serie A, si disputerà al Mapei Stadium. Il fischio d'inizio è programmato per sabato 29 agosto alle ore 18:30. Per chi non sarà presente sugli spalti, ci sarà comunque la possibilità di seguire l'incontro live da casa. La sfida tra neroverdi e granata sarà trasmessa da DAZN. Per fruire della visione su DAZN basterà accedere all'applicazione ufficiale tramite Smart TV compatibile o collegare il proprio televisore a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o console da gioco. Il match sarà visibile anche in streaming su diversi dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. La gara sarà disponibile sull'app e sul sito ufficiale di DAZN.

Diretta testuale su Toro News

Come accaduto nelle scorse stagioni, Toro News seguirà ogni sfida con una diretta testuale dedicata. Sul nostro sito internet sarà possibile trovare tutti gli aggiornamenti dal prepartita al fischio finale, con cronaca e principali episodi del match.