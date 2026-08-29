L'edizione torinese de La Repubblica apre sulla trasferta di Sassuolo e sulle richieste di Ignazio Abate negli ultimi giorni di mercato. "Avere il mercato ancora aperto alla seconda di campionato è una follia del regolamento", afferma il tecnico, che aggiunge: "Mancano quattro giorni, vedremo cosa accadrà, poi faremo le somme". Abate chiede soprattutto certezze: "Al di là degli arrivi siamo in un momento in cui servirebbero certezze, e invece ci sono ancora troppe variabili".

Spazio poi al mercato e alla suggestione Daniel Bragança, centrocampista dello Sporting seguito da Petrachi. Repubblica ricorda il curioso precedente di Jaime Bragança, portoghese che sedici anni fa sostenne un provino con il Torino senza essere tesserato: "Da Bragança a Bragança, Petrachi alza la mira e ci riprova: adesso è in avvicinamento Daniel". Il quotidiano sottolinea però che "le due serie infortuni al crociato che non vanno sottovalutati" rappresentano un'incognita nell'eventuale operazione.

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