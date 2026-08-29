Lasciatemi il Ché!

In un periodo della nostra storia in cui appassionarsi alle imprese pedatorie di un giocatore è sempre più difficile, negli ultimi anni gli sprazzi di genio del nostro attaccante sono stati tra i rari momenti di calcio da gustare. Il goal da metà campo realizzato contro l'Empoli nel dicembre del 2024 è una di quelle prodezze rare da vedere, a meno che non siate cultori dei cartoni animati di Holly e Benji.

Il guizzo con cui, domenica scorsa, lo scozzese ha inventato l'inutile goal della bandiera contro il Milan ha giustificato il masochistico atto di sciropparmi l'intera visione del match, insieme alle accelerazioni di Njie, giovane elemento contrassegnato dall'estro che diversifica le prestazione dei potenziali fuoriclasse da quelle dei comuni mortali e che per questo dovrebbe essere considerato categoricamente incedibile (speriamo in bene...).

Qualcuno potrebbe dire: "Adams ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, bisogna monetizzare". Ecco, non ditemelo: nella mia obsoleta visione del mondo calcistico, un buon giocatore si fa di tutto per trattenerlo, non lo si piazza al primo acquirente.

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Ciò premesso, nemmeno per questa stagione mi aspetto grandi cose dalla squadra, ma vorrei darmi un motivo d'interesse rappresentato da qualche calciatore da seguire, da ragazzi da veder crescere, da un'idea di gioco da portare avanti.

Non voglio niente di eccezionale, insomma: ho smesso da tempo di sperare in piazzamenti altisonanti o in coppe Italia da strappare alle solite note. La mia è una sorta di resa all'inesorabile che ci ha portati a una perpetua linea di galleggiamento sempre identica a se stessa.

Pretendo però qualcosa che riempia il vuoto tra il niente e la soglia minima di coinvolgimento. Qualcosa che mi faccia venir voglia di assistere alla prossima gara senza considerarla una settimanale penitenza.

Lasciatemi il Ché, allora. Ogni tanto sa farci sognare.

MARCO P.L. BERNARDI – Lasciarci le penne Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore. Nel marzo del 2023 è uscito il suo nuovo noir a forti tinte granata "Giallo profumo di limoni. L'avvocato Alfieri in un nuovo caso tra Torino e Sanremo" (Fratelli Frilli Editori).