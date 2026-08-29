Il Torino è alla ricerca degli ultimi innesti per rinforzare la rosa. A poche ore dalla chiusura del calciomercato, c'è movimento sia in entrata sia in uscita. Uno dei giocatori su cui i granata hanno messo gli occhi da giorni è Daniel Bragança e dal Portogallo arriva la notizia secondo cui il giocatore sarebbe sempre più vicino a trasferirsi alla corte di Ignazio Abate. Secondo quanto riportato dal portale portoghese O Futebol, l'operazione sarebbe ormai conclusa e il classe 1999 sarebbe pronto a lasciare lo Sporting Lisbona per questa nuova avventura in Italia.

La fonte lusitana riporta che il centrocampista dovrebbe viaggiare tra oggi e domani in direzione Torino. Quella per Bragança è una pista sulla quale il Toro e il ds Gianluca Petrachi lavorano da diversi giorni. Il centrocampista avrebbe già raggiunto un principio d'accordo con i granata, mentre il nodo principale riguardava l'intesa con lo Sporting. Nei giorni scorsi A Bola aveva spiegato come il Torino fosse in vantaggio sulla concorrenza del PAOK, essendo l'unico club ad aver presentato un'offerta formale ai portoghesi.

Bragança è un prodotto del vivaio dello Sporting, nel quale è entrato giovanissimo prima di completare tutta la trafila fino alla prima squadra, intervallata dai prestiti al Farense e all'Estoril. Centrocampista mancino e duttile, può essere impiegato sia in mezzo al campo sia in posizione più avanzata. La sua carriera è stata segnata anche da due gravi infortuni al legamento crociato, nel 2022 e nel 2025. Nell'ultima stagione, una volta rientrato, ha però ritrovato continuità e gol. Ora si attendono conferme definitive sulla chiusura dell'operazione.