Scadenze contratti e diritti di riscatto: ecco chi lascia il Toro al 30 giugno

Tra cartellini da riscattare e contratti in scadenza c'è un elenco di giocatori che, se non cambia nulla, a fine giugno lasciano il Torino

Federico De Milano Redattore 7 febbraio 2025 (modifica il 7 febbraio 2025 | 06:22)

Il mercato di gennaio in casa Torino ha portato alcuni volti nuovi come Elmas, Biraghi, Casadei e Salama. Si tratta di rinforzi che possono rivelarsi utili per Vanoli che aveva necessità di una mano dal mercato dopo una serie di infortuni che hanno colpito la squadra e anche alcuni limiti che la rosa ha palesato nella prima metà di campionato al termine del mercato estivo. Il problema è che di questi innesti soltanto Casadei è arrivato a titolo definitivo dal Chelsea mentre tutti gli altri sono in semplice prestito con diritto di riscatto. Questo elenco va aggiunto ad una serie di calciatori in scadenza contratto che rendono quindi più "fragile" la rosa di Vanoli osservando all'estate che verrà.

Cinque giocatori sono in prestito: difficile che il Toro eserciti tutti i riscatti — Tra i giocatori che il Torino ha preso in prestito in estate e quelli in inverno, ce ne sono ben cinque che hanno un diritto di riscatto pendente per cui la società dovrà scegliere se esercitarlo o meno. I giocatori in questione sono Borna Sosa, Marcus Pedersen, Eljif Elmas, Cristiano Biraghi e Amine Salama. Per tutti quanti - meno uno - si tratta di semplici diritti di riscatto per cui sarà quindi la dirigenza granata a poter scegliere al termine della stagione se impegnarsi con il pagamento e far suo il cartellino oppure no. Il caso differente è quello di Pedersen perché, al verificarsi di determinate condizioni accordate tra le due società, scatterà l'obbligo di riscatto e quindi il Torino sarà di fatto costretto a pagare i 3,5 milioni di euro al Feyenoord per far suo il cartellino del terzino norvegese.

Le scadenze dei contratti a giugno 2025: solo Lazaro ha buone chance di restare — Ci sono poi quattro giocatori di proprietà del Torino che però hanno il contratto in scadenza a giugno e che quindi - al pari dei giocatori sopracitati che non saranno riscattati - potrebbero non far parte della rosa della prossima stagione. Si tratta di Karol Linetty, Valentino Lazaro, Yann Karamoh e Brian Bayeye. Questi quattro giocatori non sono affatto certi di veder offerto loro un rinnovo, in particolar modo il terzino ex Ascoli che è del tutto ai margini di questa squadra e potrebbe essere offerto nei Paesi in cui il mercato è ancora aperto. Sono invece del tutto in bilico le posizioni di Karamoh e Linetty e tutto dipenderà dal loro rendimento nei prossimi mesi. Su Lazaro va invece fatto un discorso a parte perché nel contratto dell'austriaco è presente un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione che è in mano alla società. Molto probabilmente il Torino deciderà di prolungare di un anno il contratto dell'ex Inter visto che è quasi sempre un titolare per Vanoli. In estate quindi tra giocatori in scadenza di contratto e riscatti dei prestiti (che molto difficilmente verranno esercitati tutti) il Torino potrebbe salutare tanti giocatori: sarà compito di Vanoli cercare di convincere la società a trattenere quelli che valuterà più utili anche per il futuro.