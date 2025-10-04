Serie A, la classifica: il Toro manca i tre punti e resta vicino alla zona calda

Gara pazza all'Olimpico di Roma. Sorpassi, controsorpassi, gol allo scadere. termina 3-3 la sfida tra Lazio e Torino, un pari che di fatto non aiuta nessuno. Al Torino manca allo scadere la vittoria e resta pericolosamente vicino alla zona retrocessione, con appena cinque punti e la sedicesima posizione. La Lazio si salva alla fine, ma non trova continuità. Tredicesima piazza per i biancocelesti. Alle 15.00 si è giocata anche la sfida fra Parma e Lecce, terminata 1-0 in favore dei giallorossi di Di Francesco grazie al gol di Riccardo Sottil. Attualmente Parma e Lecce sono entrambe a 5 punti in classifica rispettivamente al quindicesimo e al sedicesimo posto. Inoltre, alle 18.00 a San Siro è andata in scena Inter-Cremonese terminata sul punteggio di 4-1 in favore dei nerazzurri. Con la vittoria di stasera la squadra di Chivu sale momentaneamente al primo posto in classifica a 12 punti insieme a Napoli, Milan, Napoli e Roma, mentre la Cremonese perde la prima partita di campionato e rimane ferma all'ottavo posto a 9 punti