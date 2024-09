Serie A, la classifica: il Toro raggiunge la Juve in vetta a 8 punti

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo gli anticipi del sabato e i posticipi della domenica in cui si disputa la quarta giornata del campionato di Serie A 2024-2025

Il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino ottiene solo un pareggio contro il Lecce di Luca Gotti. Con il secondo pareggio stagionale dopo quello in trasferta contro il Milan, i granata salgono a 8 punti in classifica, agganciando in vetta la Juventus di Thiago Motta dopo il pareggio di ieri contro l'Empoli. Al momento seguono Inter e Udinese a 7 punti e Napoli, Atalanta ed Empoli a 6 punti. Tutto questo in attesa del Napoli che affronterà alle 18 il Cagliari e il posticipo di stasera che vedrà sfidarsi Monza e Inter.