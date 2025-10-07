Serie A, squalificato un dirigente granata in Lazio-Torino: il motivo

Come di consueto al termine di ogni turno di Serie A, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. In casa granata non si registrano squalificati: tra i calciatori del Torino figurano solo ammonizioni per Asllani, Casadei e Maripán. Quest’ultimo ha ricevuto il cartellino giallo nei concitatissimi minuti finali della gara, poco prima del rigore trasformato da Cataldi che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-3.