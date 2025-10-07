tor toro Serie A, squalificato un dirigente granata in Lazio-Torino: il motivo

NEWS

Serie A, squalificato un dirigente granata in Lazio-Torino: il motivo

Serie A, squalificato un dirigente granata in Lazio-Torino: il motivo - immagine 1
Le decisioni del giudice sportivo al termine della sesta giornata
Piero Coletta

Come di consueto al termine di ogni turno di Serie A, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. In casa granata non si registrano squalificati: tra i calciatori del Torino figurano solo ammonizioni per Asllani, Casadei e Maripán. Quest’ultimo ha ricevuto il cartellino giallo nei concitatissimi minuti finali della gara, poco prima del rigore trasformato da Cataldi che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-3.

Buone notizie in vista del match contro il Napoli: nessun giocatore del Torino sarà squalificato, e lo stesso vale per la formazione partenopea, prossimo avversario dei granata. Da segnalare, invece, l'espulsione di un dirigente del Torino. Si tratta di Alessandro Andreini, allontanato dalla panchina al 38’ del primo tempo per proteste troppo veementi nei confronti del direttore di gara. Sarà quindi squalificato per una giornata.

Leggi anche
Torino, undici i convocati in nazionale: c’è un “derby” tra due granata
Nkounkou, con la Lazio un assist per darsi il lancio: può diventare titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA