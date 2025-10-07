Come di consueto al termine di ogni turno di Serie A, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. In casa granata non si registrano squalificati: tra i calciatori del Torino figurano solo ammonizioni per Asllani, Casadei e Maripán. Quest’ultimo ha ricevuto il cartellino giallo nei concitatissimi minuti finali della gara, poco prima del rigore trasformato da Cataldi che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-3.
Serie A, squalificato un dirigente granata in Lazio-Torino: il motivo
Le decisioni del giudice sportivo al termine della sesta giornata
Buone notizie in vista del match contro il Napoli: nessun giocatore del Torino sarà squalificato, e lo stesso vale per la formazione partenopea, prossimo avversario dei granata. Da segnalare, invece, l'espulsione di un dirigente del Torino. Si tratta di Alessandro Andreini, allontanato dalla panchina al 38’ del primo tempo per proteste troppo veementi nei confronti del direttore di gara. Sarà quindi squalificato per una giornata.
