Tanti auguri a Demba Seck: l’attaccante granata spegne oggi 22 candeline

Demba Seck oggi compie 22 anni. L'attaccante classe 2001 è stato acquistato dalla Spal per 4 milioni di euro nella sessione invernale del calciomercato 2022. Nato a Guédiawaye, in Senegal, nel 2017 è entrato a far parte delle giovanili della Spal. Dopo il primo anno con l’Under 17, nel 2018-19 è stato girato in prestito all’Imolese in Serie C e successivamente in Serie D al Sasso Marconi. Tornato a Ferrara, nella stagione 2020/2021 ha collezionato 19 presenze e 4 gol nel campionato Primavera e 7 presenze in Serie B. In seguito ha disputato 6 mesi alla Spal, prima di essere venduto al Torino. Con il club granata conta attualmente 19 presenze ma ancora nessuna rete.